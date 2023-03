Lisa erklärt die schlaflose Nacht in der Bachelor-Villa

Lisa Mieschke ließ bei Der Bachelor ihre schlechte Laune durchhängen. Die 32-Jährige ist eine Kandidatin in der aktuellen Staffel der Kuppelshow und kämpft um das Herz von David Jackson. In der dritten Folge wurde sie direkt morgens zu einem Einzeldate in seine Villa eingeladen – doch wirklich Lust hatte sie nicht, da sie schlecht geschlafen hatte. Promiflash hakte bei ihr nach: Warum konnte Lisa in der Show nicht schlafen?

"Ich hatte während der Zeit in der Villa große Schlafprobleme", gibt Lisa im Interview mit Promiflash zu. Das hatte mehrere Gründe, wie sie ehrlich erzählt: "Zum einen hatten wir auch in der Nacht viele Tiere in unserem Zimmer und Betten, vor welchen wir uns nicht schützen konnten und zum anderen auch die Gesamtsituation – Ton, Kameras – ich hatte einfach Schwierigkeiten, meinen Kopf abzuschalten."

Dass sie am Morgen danach nicht so gut drauf war und sich auch kaum über das Date freuen konnte, findet sie jetzt aber gar nicht so schlimm. "Ich habe mich in der Situation über meine Reaktion geärgert. Heute ist es vollkommen in Ordnung für mich, die Szenen zu sehen, da ich zu jeder Zeit ich selbst war und einfach zu meinen Gefühlen gestanden habe", stellt Lisa klar.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+

Anzeige

RTL+ David Jackson, Bachelor 2023

Anzeige

Der Bachelor, RTL Lisa Mieschke und David Jackson bei "Der Bachelor"

Anzeige

RTL / Frank Fastner Lisa M., Kandidatin bei "Der Bachelor"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de