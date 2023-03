Michael Wendler kann Absage der Doku nicht nachvollziehen!

Michael Wendler (50) zeigt sich reumütig – zu spät? Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass der ehemalige Schlagersänger und seine Frau Laura (22) eine eigene Doku zu ihrem Babyglück bekommen. Nur kurz darauf dann aber die Ernüchterung: Der ausstrahlende Sender hatte kein Interesse mehr an dem Projekt. Für den 50-Jährigen ist diese Entscheidung absolut unverständlich. In einem Twitter-Statement lässt er seinem Ärgern nun freien Lauf: "Warum verwehrt man mir die Rehabilitation, die Möglichkeit, mich für vieles Ausgesprochene zu entschuldigen. Ich kann nicht glauben, dass es [...] so viele gehässige Denunzianten geben soll."

