Nach Unruhe: Die Baby-TV-Show der Wendlers wird gecancelt!

So schnell wendet sich das Blatt! Gestern erst war bekannt geworden, dass Michael Wendler (50) und Laura Müller (22) eine eigene RTL-2-Show bekommen. In der sollten Fans Einblicke in die Schwangerschaft der Influencerin erhalten – doch das kam überhaupt nicht gut an. Viele Promis wie Chris Töpperwien (49) regten sich im Netz total darüber auf und beendeten sogar die Zusammenarbeit mit dem TV-Sender. Nun machte dieser einen Rückzieher – die Baby-Show fällt ins Wasser!

RTL2 bestätigte nun in einer Pressemitteilung, dass die Wendler-Show gekippt wird. "Die geplante Doku-Soap mit Michael Wendler und Laura Müller wird nicht für RTLZWEI produziert und ausgestrahlt", heißt es. Die Reaktionen der Fans und Promis würden die Verantwortlichen sehr ernst nehmen. "RTLZWEI hat sich immer von Extremismus aller Art distanziert und steht für Weltoffenheit und Toleranz [...] deshalb werden wir das Projekt mit Michael Wendler nicht weiterverfolgen", heißt es weiter.

Im Netz hatten die deutschen Stars nach der Bekanntgabe der Baby-Show regelrecht gekocht. "Wenn RTL2 mit Michael und Laura Wendler eine Baby-Doku dreht, dann müsst ihr auch unsere achte Staffel von 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus' wieder [...] freischalten", hatte Julian Stoeckel (35) gewettert. In den Kommentaren erhielt er dafür beinahe nur Zustimmung.

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler mit seiner Frau Laura Müller

Anzeige

Privat Julian F. M. Stoeckel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de