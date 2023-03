Mit wem? Yeliz Koc wäre bereit für "Prominent getrennt"

Bei dieser Sendung wäre sie gerne dabei! Yeliz Koc (29) wurde 2018 durch ihre Teilnahme beim Bachelor bekannt. Die letzte Rose bekam der Realitystar jedoch nicht und auch ihre darauffolgende Beziehung mit Johannes Haller (35) zerbrach. Inzwischen ist sie Mutter einer kleinen Tochter – zum Baby-Vater Jimi Blue Ochsenknecht (31) besteht nach einem öffentlichen Rosenkrieg kaum noch Kontakt. Im Netz verriet Yeliz nun, ob sie bei der Realityshow Prominent getrennt mit einem ihrer Ex-Partner teilnehmen würde.

"Tatsächlich würde ich bei 'Prominent getrennt' mitmachen", erzählt die Brünette in ihrer Instagram-Story offen. In der Realityshow nehmen Ex-Paare gemeinsam an Spielen teil und kämpfen als Team um das Preisgeld. Vor allem mit einem Verflossenen könne Yeliz sich die Teilnahme vorstellen. "Mit Johannes, denn wer das 'Sommerhaus der Stars' gesehen hat, weiß, dass wir ein sehr gutes Team waren", berichtet sie.

Auch mit Ex-Partner Jimi Blue würde sie um das Preisgeld kämpfen. Grund dafür sei vor allem, dass er der Vater ihrer Tochter sei. Doch sie verrät auch: Weder Johannes, noch Jimi Blue würden an einer Teilnahme an der Sendung interessiert sein. "Und das akzeptiere ich. Deswegen kommt 'Prominent getrennt' für mich nicht in Frage", verrät Yeliz.

Yeliz Koc, Reality-TV-Star

Johannes Haller und Yeliz Koc im September 2018 in München

Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

