Noch geschlafen: So erfuhren die Wendlers vom Doku-Aus!

Diese Nachricht dürfte das Ehepaar schockiert haben. Vor wenigen Tagen verkündete der Sender RTL2, dass sie eine Doku-Soap über Michael Wendler (50) und Laura Müller (22) planen, die gerade ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Schnell wurde das Vorhaben allerdings wieder gekippt, da sich viele wegen der kontroversen Aussagen des Schlagerstars beschwert hatten. Der Sender veröffentlichte daraufhin ein Statement. Doch wie haben die Wendlers von der Absage ihrer Show erfahren?

Wie Bild jetzt herausgefunden haben will, haben Michi und Laura zunächst davon nichts mitbekommen. Der Grund: Die zwei wohnen in Florida und aufgrund der Zeitverschiebung haben sie noch geschlafen, als RTL2 die Show-Absage öffentlich machte. Später haben sie dann die Info per Mail und durch die Medien erfahren.

Der Sänger äußerte sich bereits kurz darauf bei seinen Fans auf Twitter. Seine Enttäuschung war dabei sehr anzumerken: "Leider hat sich heute RTL2 nach fester Zusage und vertraglicher Vereinbarung dazu entschlossen, doch nicht die Dreharbeiten unserer neuen Show umzusetzen", schrieb der Wendler und betonte, noch viele Fragen zu haben.

ActionPress Michael Wendler, Schlagersänger

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller

ActionPress Michael Wendler, Sänger

