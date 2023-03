Show vier: Welches "Let's Dance"-Paar ist nun euer Favorit?

Welches Paar tanzt sich bei Let's Dance in die Herzen der Zuschauer? Die aktuelle Staffel der beliebten Tanzshow ist inzwischen in vollem Gange. Stars wie Boris Beckers (55) Tochter Anna Ermakova (22), Julia Beautx (23) und Sharon Battiste (31) haben sich schon als klare Favoriten etabliert. Für Natalia Yegorova, die Ex-Frau von Vitali Klitschko (51), hatte es in der vergangenen Woche allerdings nicht gereicht – sie musste die Show verlassen. Heute Abend geht es mit einem neuen Motto in die nächste Runde – welches Duo hat schon jetzt euer Herz erobert?

Christian Polanc (44) wird heute Abend erneut mit Sharon über die Tanzfläche fliegen! Anna und Valentin Lusin (36) konnten zuletzt die bisher höchste Punktzahl der Staffel abstauben – sind die beiden auch weiterhin Fan-Lieblinge? Dabei sind außerdem noch: YouTuberin Sallys Welt (34) und Massimo Sinató (42) Philipp Boy (35) und Patricija Ionel (28), Knossi (36) und Isabel Edvardsson (40), Julia und Zsolt Sándor Cseke (35), Younes Zarou (25) und Malika Dzumaev (32), Chryssanthi Kavazi (34) und Vadim Garbuzov (35), Timon Krause (28) und Ekaterina Leonova (35), Mimi Kraus und Mariia Maksina (25) sowie Ali Güngörmüs (46) und Christina Luft (33).

Gestern wurden auch die Tänze für die vierte "Let's Dance"-Show bekannt gegeben: Das Motto lautet 80er-Jahre! YouTuber Knossi und seine Partnerin werden einen feurigen Tango vorführen. Handballer Mimi wird einen flotten Jive aufs Parkett legen. Sowohl von Turner Philipp als auch von Ex-Bachelorette Sharon gibt es den beliebten Cha-Cha-Cha.

Getty Images Anna Ermakova und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Getty Images Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance"

Getty Images Die Teilnehmer von "Let's Dance" 2023

