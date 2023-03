War das GNTM-Umstyling zu heftig? Das sagen die Fans dazu!

Das diesjährige Germany's next Topmodel-Umstyling sorgt für Diskussionen unter den Fans! Auch in der 18. Staffel hatte die Chefjurorin Heidi Klum (49) ihren Schützlingen wieder neue Frisuren ausgesucht – und für zwei Kandidatinnen hatte die Modelmama einen besonders ausgefallenen Plan parat: Selma bekam einen pinkfarbenen Vokuhila und Anya einen Kurzhaarschnitt mit blonden Strähnchen verpasst. War das GNTM-Umstyling in diesem Jahr etwa zu krass? Die Promiflash-Leser sind sich jedenfalls zum Großteil einig...

Im Rahmen einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 17. März; 10:00 Uhr] gaben zahlreiche GNTM-Zuschauer ihre Meinung zur diesjährigen Umstyling-Folge ab – und dabei kristallisierte sich ein eindeutiges Ergebnis heraus. Ganze 600 von insgesamt 821 Teilnehmern gaben an, dass die Haarschnitte und -Farben dieses Mal zu weit gingen – das entspricht sage und schreibe 73,1 Prozent aller Votes. Nur 221 Fans – also 26,9 Prozent des Gesamtergebnisses – fanden die Typveränderungen angemessen.

Auch auf Twitter diskutierten die User über die aktuelle GNTM-Episode – und dabei sorgte vor allem Selmas pinkfarbener Vokuhila für Gesprächsstoff! "Selma tut mir schon ein bisschen leid" oder auch "Bisher finde ich, steht Selma die Frisur gar nicht. Ich finde, die Frisur macht ihr Gesicht irgendwie runder", zeigten sich beispielsweise zwei Nutzer wenig begeistert. Ein weiterer schwärmte jedoch: "Selma sieht süß aus mit der neuen Frisur."

Selma beim GNTM-Umsytling 2023

Heidi Klum

Anya Elsner

