Krasses GNTM-Umstyling: Selma bekommt einen pinken Vokuhila!

Ist das das verrückteste Umstyling aller Zeiten? Das große Umstyling bei Germany's next Topmodel sorgt jedes Jahr wieder für zahlreiche Aufreger und viele Tränen: Man kann schon fest damit rechnen, dass mindestens eins der Nachwuchsmodels bunte Haare und einen verrückten Schnitt verpasst bekommt. Doch in diesem Jahr setzt Heidi Klum (49) mal wieder einen drauf: Selma muss sich von ihrer langen braunen Mähne verabschieden – und bekommt stattdessen einen pinken Vokuhila!

"Meine größte Angst ist, komplett anders auszusehen und mich nicht mehr zu erkennen", erklärt Selma – während nach und nach ihre langen braunen Haare zu Boden fallen und auch einige Tränen rollen. Doch nur ein fransiger Vokuhila ist natürlich noch lange nicht genug für Heidi: "So eine Farbe wie für dich hatten wir noch nicht", kündigt sie verheißungsvoll an. Und tatsächlich: Die Haare der Berlinerin erstrahlen am Ende in einem knalligen Pink! "Ich habe so Angst, dass es rosa wird – das wäre wirklich Horror", kann die gerade noch sagen. Zum Glück ist Selma dann doch gar nicht so unzufrieden mit dem extremen Look: "Ich finde es geil. Sieht richtig süß aus!"

Doch die 18-Jährige ist natürlich nicht die einzige Kandidatin, die sich auf eine totale Veränderung einstellen muss: Auch Anya wird ein radikaler Schnitt verpasst. Sie muss ihre braunen Haare gegen einen Kurzhaarschnitt mit blonden Strähnchen tauschen. Und obwohl sie sich vorher so auf das Umstyling gefreut hat, ist sie dann doch geschockt: "Ich sehe aus wie ein Junge. Ich finde es scheiße", stellt sie nüchtern fest.

