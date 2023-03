Durchtrainiert: Nicole Scherzinger zeigt ihren Traumkörper!

Sie zeigt, was sie hat! Nicole Scherzinger (44) machte sich als Mitglied der Pussycat Dolls in den 2000er-Jahren einen Namen und schaffte es auch nach der Auflösung der Girlgroup, ihre Karriere voranzutreiben. Doch was der Sängerin mit hawaiianischen Wurzeln noch wichtiger ist als beruflicher Erfolg, ist gemeinsame Zeit mit ihrer Familie. Mit dieser genoss sie nun einen Strandtag auf ihrer Heimatinsel und: Nicole präsentierte ihren straffen, scheinbar makellosen Body!

Bilder auf Daily Mail zeigen, wie das brünette Gesangstalent am Strand von Hawaii posiert. Sie trägt einen blau-gelben Bikini und eine stylishe Sonnenbrille – ihre für sie typischen dunklen Haare fallen ihr nass über die Schultern. Nicole stellt ihre beneidenswerte Bräune und ihren durchtrainierten Bauch zur Schau. Auf den Fotos wirkt sie sehr ausgeglichen und die Auszeit auf Hawaii scheint ihr gutzutun.

Die Musikerin teilte in den vergangenen Jahren bereits mit, dass sie drauf und dran sei, sich in ihrer Heimat ein Haus bauen zu lassen. In einem Update für ihre Fans erzählte sie: "Ich hab erst vor Kurzem ein Stück Land auf Hawaii gekauft. Meine Großeltern und meine Eltern schauten es sich an und sie lieben es." Es sei schon immer der größte Traum der Brünetten gewesen, ihrer Familie auf der Insel ein traumhaftes Zuhause bieten zu können.

Getty Images Nicole Scherzinger, Musikerin

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger, Sängerin

Getty Images Nicole Scherzinger, Sängerin

