Gisele Bündchen fühlt sich noch nicht bereit fürs Dating

Gisele Bündchen (42) braucht noch etwas Zeit. Vergangenes Jahr hatte das Liebesleben des Topmodels für mächtig Aufsehen gesorgt. Wochenlang ist über ein Ehe-Aus mit Tom Brady (45) spekuliert worden. Ende Oktober machte die Laufstegschönheit dann ihre Scheidung von dem Sportler publik. Seither wird immer wieder darüber gemunkelt, dass die zweifache Mutter bereits auf der Suche nach einem neuen Partner sei. Doch wie ein Insider jetzt verrät, sei Gisele derzeit nicht offen für eine neue Liebe.

"Gisele ist noch nicht bereit, wieder auf Dates zu gehen", plaudert eine Quelle gegenüber Us Weekly aus. Das habe die 42-Jährige gemerkt, als Freunde versucht hatten, sie zu verkuppeln. "Als sie in Brasilien war, haben Freunde versucht, sie mit ein paar Männern bekannt zu machen, aber es fühlte sich nicht richtig an", erklärt der Insider. Stattdessen wolle sich Gisele auf sich, ihre Kinder und ihre berufliche Zukunft fokussieren.

Erst vor wenigen Tagen hatte ein Insider hingegen behauptet, dass das Victoria's Secret-Model sich schon seit längerem mit einem Freund ihres Ex-Manns, Jeffrey Soffer, treffe. "Sie treffen sich schon seit einigen Monaten und treffen sich heimlich etwa einmal in der Woche", hatte die Quelle erzählt. Gisele kenne den Hotelmanager bereits seit ein paar Jahren.

