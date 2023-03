Nach Scheidung von Tom: Gisele Bündchen schaut nach vorn!

Gisele Bündchen (42) blickt positiv in die Zukunft! Im vergangenen Jahr brodelte die Gerüchteküche lange Zeit heftig: Das Model und sein Gatte Tom Brady (45) steckten augenscheinlich in einer tiefen Ehekrise. Letztlich hatten sie ihre Beziehung trotz ihrer gemeinsamen Kids nicht mehr retten können – inzwischen sind die Beauty und der Ex-NFL-Star geschiedene Leute. Nun teilte Gisele motivierende Worte – sie will nur das Gute sehen!

Via Instagram teilte die 42-Jährige nun ein längeres Statement, das nachdenkliche Worte beinhaltete. "Wenn das Leben herausfordernd wird, denkt immer daran, dass die Sonne jeden Tag neu aufgeht und uns eine neue Chance bietet, es noch einmal zu versuchen und besser zu machen", erklärte das einstige Victoria's Secret-Model. Dazu teilte sie einen Schnappschuss, der sie beim Yoga am Meer zeigt.

Böses Blut scheint es zwischen Gisele und Tom nach ihrer Scheidung aber nicht zu geben. Vor wenigen Wochen hatte der 45-Jährige seine aktive Karriere als Footballstar beendet – sein Beruf soll im Übrigen einer der Gründe für die Trennung gewesen sein. Dennoch widmete Gisele ihrem Ex-Mann nach dessen NFL-Aus liebe Worte. "Ich wünsche dir nur wunderbare Dinge in diesem neuen Lebensabschnitt", hatte sie unter seinem Instagram-Post kommentiert.

Anzeige

Instagram / gisele Gisele Bündchen im Februar 2023

Anzeige

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen im Mai 2018

Anzeige

Getty Images Tom Brady im September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de