Kim Kardashian löscht Geburtstagsgrüße für Bruder Rob wieder

Kim Kardashian (42) verwundert mal wieder ihre Fans. Mit einem heißen Selfie brachte der Reality-TV-Star seine Community zuletzt zum Rätseln. Der Schatten, der bei der Aufnahme des Selfies auf Kims Brust geworfen wurde, verwirrt viele ihrer Follower. Die Fans der Keeping up with the Kardashians-Beauty wundern sich unter dem Beitrag. Auch Kims neuster Post im Netz wirft nun wieder einmal Fragen auf.

Der Reality-Star feierte am Freitag den 36. Geburtstag seines einzigen Bruders Robert Kardashian (36) und teilte aus diesem Anlass einige Fotos auf Instagram. Aufmerksamen Fans fiel allerdings auf: Kim löschte die Bilder schnell wieder – nur um dann dieselbe Nachricht und dieselben Pics erneut zu posten, einer der Schnappschüsse fehlte allerdings. Das fragliche Bild zeigte Rob und Kim zusammen mit ihrer ältesten Schwester Kourtney Kardashian (43) und ihrer jüngeren Schwester Khloé Kardashian (38), während Halbschwester Kendall Jenner (27) ebenfalls zu sehen war. Der jüngste Kardashian-Star Kylie Jenner (25) war zur Hälfte aus dem Bild herausgeschnitten.

Das veranlasste einige Fans zu Spekulationen, dies sei der Grund dafür, dass Kim ihren ursprünglichen Beitrag gelöscht habe. Ein Fan fragte sich nämlich: "Kim hat den Beitrag gepostet und wieder gelöscht. Ich frage mich, warum." Ein anderer antwortete und spekulierte: "Wahrscheinlich, weil sie Kylie rausgeschnitten hat oder so... oder irgendetwas wurde falsch gephotoshoppt."

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrem Bruder Robert

