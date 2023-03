Wieder auf Platz eins: Dieses Paar ist "Let's Dance"-Favorit

Welches Tanzpaar soll für die Fans die Let's Dance-Krone holen? Woche für Woche kämpfen sich die prominenten Tänzer auf dem Parkett der Show in die nächste Runde. In der vergangenen Woche war vor allem Profiturner Philipp Boy (35) mit seiner Partnerin Patricija Ionel (28) ganz vorne mit dabei. Nun hat Promiflash bei euch nachgefragt, wer denn aktuell die Nase am weitesten vorne hat. Und das Ergebnis ist eindeutig!

Die meisten der insgesamt 2.667 abgegebenen Stimmen [Stand: 17. März, 17:50] in der Promiflash-Umfrage gingen in dieser Runde an Anna Ermakova (22) und Valentin Lusin (36). Mit insgesamt 699 Votes (26,2 Prozent) eroberten sie die Spitze so zurück. Auf den zweiten Platz wurden Julia Beautx (23) und ihr Partner Zsolt Sándor Cseke (35) gewählt. Sie bekamen ganze 538 Stimmen (20,2 Prozent). Philipp und Patricija erhielten nur noch 446 Stimmen (16,7 Prozent) und liegen etwas abgeschlagen auf dem dritten Platz.

Lediglich 62 Votes gingen an Sally Özcan (34) und Massimo Sinató (42), die somit auf den neunten Platz abgerutscht sind. Nur noch weiter abgerutscht sind Promikoch Ali Güngörmüş (46) und Tänzerin Christina Luft (33) mit nur 1,6 Prozent (42 Stimmen) der Stimmen. Am meisten zittern müssen aber nach wie vor Younes Zarou (25) und Malika Dzumaev (32). Sie liegen mit 0,6 Prozent (15 Stimmen) auf dem letzten Platz.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Philipp Boy und Patricija Ionel, Let's Dance 2023

Anzeige

Getty Images Anna Ermakova tanzt bei "Let's Dance" 2023

Anzeige

Getty Images Malika Dzumaev und Younes Zarou bei "Let's Dance" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de