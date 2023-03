Nach Vanessas Offenbarung: Nun meldet sich Aleks zu Wort

Aleksandar Petrovic (32) richtet sich an seine Fans. Er und seine Freundin Vanessa Nwattu lernten sich bei Temptation Island V.I.P. kennen. Damals war der Influencer noch mit Christina Dimitriou (31) liiert – die er am Ende der Show für Vanessa verließ. Inzwischen sind die beiden ein Paar. In den letzten Tagen machten jedoch Gerüchte die Runde, die beiden hätten sich getrennt. Der Grund: Das Paar zeigt sich eher selten auf Social Media. Nachdem sich Vanessa dazu geäußert hatte, meldet sich jetzt auch Aleks zu Wort!

"Wir sind gerade dabei, dem ganzen Widerstand zu leisten, indem wir weniger von uns zeigen", verrät Aleks in seiner Instagram-Story. "Durch diese psychische Belastung hat man aber auch gar keine Lust, großartig etwas zu publizieren auf Social Media", erklärt er weiter. Außerdem sei das Alltagsleben des Paares sehr limitiert, da er beruflich sehr viel unterwegs sei, nennt der 32-Jährige als weiteren Grund, weshalb sich das Paar so selten zusammen zeigt.

"Dieser Hate, der über Monate hinweggeht, macht es natürlich nicht leichter. Es dauert natürlich, bis das Ganze abflachen wird, bis die Leute sehen, was wir durchgemacht haben", berichtet er Aleks. Dennoch würden die beiden kontinuierlich daran arbeiten, ihre Beziehung stabiler zu gestalten.

Instagram / vanessa.nwa Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu

Instagram / aleks_petrovic1 Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheiten

Instagram / vanessa.nwa Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, 2022 in Serbien

