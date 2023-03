Vanessa Nwattu ehrlich: Medienrummel belastet sie ziemlich

Vanessa Nwattu gibt einen ehrlichen Einblick in ihr Seelenleben. Die Reality-TV-Bekanntheit lernte bei Temptation Island V.I.P. den damals noch vergebenen Aleksandar Petrovic (32) kennen. Der Influencer verliebte sich in die Verführerin und verließ seine Freundin Christina Dimitriou (31) für sie. Nach der Show wurden die beiden ein Paar. In letzter Zeit machten jedoch Gerüchte die Runde, dass sie nicht mehr zusammen sind. Das nahm Vanessa jetzt zum Anlass, ehrlich über ihre Gefühle zu sprechen.

Die letzten Tage haben Vanessa ganz schön zugesetzt, erzählte sie in ihrer Instagram-Story. Insbesondere die ganzen Gerüchte um ein Liebes-Aus und die Tatsache, dass mehrere Leute sich mal wieder eingemischt haben, hätten die Beauty belastet. "So ein Kindergarten hat in meiner Welt gar nichts mehr zu suchen, weil ich einfach meine Ruhe möchte und ich einfach ein Mensch bin, der findet, dass man halt irgendwann auch einfach seinen Frieden finden sollte", meinte sie und spielte damit wohl auf den Schlagabtausch zwischen ihrem Partner Aleks und seiner Ex Christina an.

Aber auch das Leben als öffentliche Person generell sei etwas, womit Vanessa noch nicht wirklich klarkomme. Dass sie ihr Leben nun teilen müsse und ständig erkannt werde, überfordere sie immer noch. Vor allem sei es aber schlimm, dass sie immer angegriffen werde, sobald es um Aleks geht. "Egal was, man wird immer verurteilt. Ja, man kann darüberstehen, aber glaubt mir, nichts geht an einem spurlos vorbei", machte sie deutlich, betonte abschließend aber auch, dass sie und der Sportler noch zusammen sind.

Instagram / aleks_petrovic1 Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu, Reality-TV-Stars

Temptation Island V.I.P., RTL+ Aleks Petrovic und Christina Dimitriou bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / vanessa.nwa Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu

