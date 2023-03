"Echte Vorbilder": Fans bewundern Pierce Brosnan und Keely

Sie begeistern ihre Fans regelmäßig! Im August können Pierce Brosnan (69) und seine Frau Keely Shaye Smith (59) ihren 22. Hochzeitstag feiern. Die beiden hatten sich 1994 in Mexiko kennen und lieben gelernt. In Hollywood gehören sie mit ihrer lang anhaltenden Ehe zu den absoluten Ausnahmen. Die Fans des Traumpaares wissen das besonders zu schätzen: Sie kriegen nicht genug von Pierce und Keely!

Unter einem niedlichen Schnappschuss, den der James Bond-Star auf seinem Instagram-Kanal gepostet hatte, sammelten sich unzählige Kommentare von Followern, die das Paar für ihre Liebe feierten. "Du und Keely haben auf bemerkenswerte Weise gezeigt, dass Ruhm und Reichtum in einer funktionierenden Beziehung nicht wichtig sind", schrieb ein User und fügte hinzu: "Ihr seid echte Vorbilder, die zeigen, wie eine gute Ehe aussehen sollte." Eine andere Followerin kommentierte: "Ein inspirierendes Paar hinter so wundervoller Kulisse." Pierce und Keely befinden sich auf Bild vor dem Atlantischen Ozean am Mullaghderg Beach in Irland.

Zum 21. Hochzeitstag hatte der gebürtige Ire seiner Frau mit einem süßen Beitrag auf Instagram gratuliert. "Herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag, meine liebe Keely, wir haben in dieser Nacht getanzt und tanzen den Tanz noch heute. Ich könnte es wieder tun", schrieb Pierce unter das Foto. Auf dem Bild sieht man das Brautpaar eng umschlungen und strahlend in die Kamera schauen.

Instagram / piercebrosnanofficial Keely Shaye Smith und Pierce Brosnan

Getty Images Keely Shaye Brosnan mit ihrem Ehemann Pierce Brosnan

Getty Images Keely Shaye Smith und Pierce Brosnan im November 2022

