Filmstar Michael J. Fox hat trotz Parkinson ein tolles Leben

Michael J. Fox (61) macht das Beste aus seiner Situation! Der Zurück in die Zukunft-Star hatte bereits 1998 verkündet, dass er an Parkinson leide – seitdem klärt der Marty McFly-Darsteller über die Erkrankung auf und gründete eine Stiftung, die Spenden für die Erforschung der Krankheit sammelt. Für seinen Einsatz wurde er sogar mit einem Award belohnt. Für Selbstmitleid habe der Schauspieler keine Zeit: Trotz jahrelangem Parkinson liebt Michael J. Fox sein Leben!

Nach einer Vorführung seines Dokumentarfilms "Still: A Michael J. Fox Movie" beschrieb der Produzent, wie sein Leben aussehe, seit 1991 bei ihm Parkinson diagnostiziert wurde. "Ich muss alles geben, was ich habe, und das ist kein Lippenbekenntnis. Ich tauche auf und gebe mein Bestes," verkündete er überzeugt. "Parkinson ist scheiße, aber ich habe ein tolles Leben, also danke dafür", erklärt der "Zurück in die Zukunft"-Liebling. Er bereue nichts und tue, was er tun muss, denn er wolle trotz schwerer Krankheit nicht aufgeben.

Der Film über Michaels Leben mit Parkinson enthält dokumentarische, archivarische und geskriptete Elemente und wird von der Filmlegende höchstpersönlich in eigenen Worten erzählt. Der Regisseur Davis Guggenheim hatte sich bewusst dazu entschieden, keinen Film über eine Krankheit, sondern einen Film über das Leben zu machen.

Getty Images Michael J. Fox auf der New York Comic Con 2022

Getty Images Michael J. Fox erhält den Jean-Hersholt-Humanitarian-Award im November 2022

Getty Images Michael J. Fox, Schauspieler in "Zurück in die Zukunft"

