"Freak im Bett": Abbey Clancy plaudert über ihr Sexleben!

Abbey Clancy (37) verrät intime Details! Das Model ist schon seit rund zwölf Jahren mit dem einstigen britischen Nationalspieler Peter Crouch (42) verheiratet und hat mit ihm vier Kinder. Auch nach jahrelanger Beziehung ist das Paar offenbar noch total verliebt ineinander– vor Kurzem ließen sie sogar ihr Ehegelübde erneuern. An Intimität scheint es dem Paar auch nicht zu fehlen: So läuft es bei Abbey und Peter im Schlafzimmer!

In ihrem Podcast "The Therapy Couch" plauderten die vierfache Mutter und der 42-Jährige kürzlich ganz offen über ihr Sexleben. Abbey sei im Liebesakt eine ganz andere Person als im Alltag. "Eine Lady auf der Straße, ein Freak im Bett", erklärte sie ihren Zuhörern. Ihr Ehemann stimmt ihr offenbar zu. "Sauber am Arbeitsplatz, schmutzig in den Laken", zitierte der Sportler danach witzelnd den Ludacris-Song "Nasty Girl".

Während ihrer letzten Schwangerschaft hatten Abbey und ihr Liebsten aber eine kleine Sexflaute erlebt. Bevor ihr jüngster Nachwuchs auf die Welt gekommen war, seien sich die Eheleute tierisch auf die Nerven gegangen. "Als ich schwanger war mit Jack, haben wir uns gehasst – wir hatten nicht mal Sex!", hatte die Beauty 2020 im Interview mit Mirror erzählt.

Getty Images Abbey Clancy und Peter Crouch im März 2018

Getty Images Abbey Clancy, Model

Instagram / abbeyclancy Abbey Clancy und ihr Sohn Jack im April 2022

