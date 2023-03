Für Social-Media-Account: Das muss Pinks Tochter beweisen

Das dürfte schwierig werden! Kürzlich verriet Pink (43), dass sie für ihren Nachwuchs eine Regel aufgestellt hat: keine Smartphones. Damit wolle sie ihre zwei Sprösslinge vor allem von den sozialen Medien fernhalten. Das führe gerade bei ihrem älteren Kind oft zu emotionalen Auseinandersetzungen. Jetzt gibt Pink preis, dass sie ihrer Tochter Willow (11) einen Vorschlag unterbreitete, wie sie die Regel doch noch umgehen könne!

Während ihres Gesprächs mit "Carolina With Greg T In The Morning Show" sagt die 43-Jährige: "Ich habe [Willow] klipp und klar gesagt: 'Wenn du Literatur aus einer seriösen Quelle vorlegen kannst, die mir sagt, dass soziale Medien gut für dich sind, dann kannst du dabei sein. Ansonsten viel Glück.'" Dass andere Eltern ihren Kids erlauben, auf Plattformen wie TikTok zu sein, erschwere die Situation für Pink, jedoch mache sie ihrer Tochter klar, dass das nichts an der Entscheidung für ihre Kinder ändere...

"Meine Tochter schaut mich dann mit Tränen in den Augen an und sagt: 'Warum bin ich das einzige Kind, das das nicht darf?'", erinnerte sich Pink im Interview mit dpa vor wenigen Wochen. Daraufhin erkläre sie ihr: "Weil du das einzige Kind bist, das sich an den Camping-Trip erinnern wird." Auf die Frage, ob die Sängerin auch selbst zu oft aufs Handy starre, antwortete sie: "Oh ja! Ich bin zu hundert Prozent schuldig."

Pinks Tochter Willow Sage Hart

Sängerin Pink mit ihrer Tochter Willow

