Trotz Tränen: Pink will ihre Kinder von Handys fernhalten!

Die Familie steht für Pink (43) an erster Stelle! Die Sängerin und ihr Ehemann Carey Hart (47) sind bereits seit 2006 verheiratet. Ihre Tochter Willow Sage (11) und deren jüngerer Bruder Jameson Moon (6) vervollständigten das Familienglück. Die "Funhouse"-Interpretin gab bereits zu, sehr anhänglich zu sein, weshalb ihre Kinder sie auf die anstehende Tour begleiten. Doch für den Nachwuchs der Musikerin gelten klare Regeln: Pink erlaubt keine Smartphones und Tablets!

"Wenn wir mit anderen Familien in den Urlaub fahren, zum Beispiel zum Camping, dann hängen all die anderen Kids an ihren iPads, aber meine dürfen das nicht", erzählt die Zweifach-Mama gegenüber dpa. Dabei kann es auch emotional werden: "Meine Tochter schaut mich dann mit Tränen in den Augen an und sagt: 'Warum bin ich das einzige Kind, das das nicht darf?'", erinnert sich Pink. Daraufhin erkläre sie ihr: "Weil du das einzige Kind bist, welches sich an den Camping-Trip erinnern wird." Auf die Frage, ob die Sängerin auch selbst zu oft aufs Handy starre, antwortete sie: "Oh ja! Ich bin zu hundert Prozent schuldig."

Lange Zeit wollte die Musikerin gar keine Kinder bekommen, gab sie in einem früheren Interview preis: "Ich konnte mir das nicht vorstellen, weil ich Angst hatte, ich würde eine schreckliche Mutter sein." Inzwischen gehe sie aber vollständig in ihrer Rolle auf. "Eine Mutter zu sein, ist das Unglaublichste, was ich je getan habe.", berichtete Pink.

Getty Images Pink, Februar 2023

Getty Images Pink in Los Angeles bei den American Music Awards 2022

Getty Images Pink und Carey Hart mit ihren Kindern Willow und Jameson bei den American Music Awards 2022

