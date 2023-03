HealthyMandy zuversichtlich: Eines der Embryos ist gesund!

Können HealthyMandy und FitnessOskar bald ein gesundes Baby in den Armen halten? Vor wenigen Monaten hatten die Webstars ihren Sohn Rio verloren. Obwohl der Verlust sehr schwer für die beiden war, sprachen sie auch offen darüber, dass sie zeitnah erneut Nachwuchs bekommen wollen. Um jedoch zu verhindern, dass ihr Kind wie Rio am IPEX-Syndrom leidet, einer Autoimmunkrankheit, wandten sie sich an eine Kinderwunschklinik. Nun verrieten Mandy und Oskar, dass es tatsächlich einen gesunden Embryo gibt.

Auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlichte das Paar nun ein Video, in dem es ihren Fans ein Update zu ihrer Kinderwunsch-Reise gab: So begannen Oskar und Mandy zu erzählen, dass sie eine Rückmeldung von ihrem Arzt bekommen hätten. Im Endeffekt habe sich von den 24 entnommenen Einzellen nur eine zu einem gesunden Embryo entwickelt. "Wir hoffen, dass das mit dem einen klappt. Ich bin schon ein bisschen traurig", erzählte der YouTuber während sich seine Liebste zuversichtlich zeigte: "Wir brauchen nur das eine, das muss sich einnisten und dann haben wir ein gesundes Baby. Das ist das Wichtigste".

Wenig später teilte die Blondine auf Instagram dann noch ein gemeinsames Foto auf dem Oskar und sie in die Kamera lächeln. "Wir denken immer daran, dass wir auch nur ein Embryo brauchen, um schwanger zu werden und ein gesundes Baby zu bekommen", schilderte die 28-Jährige unter dem Post. Bald gehe es dann auch mit dem Transfer los.

