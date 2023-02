Nach Rios Tod: So läuft HealthyMandys künstliche Befruchtung

Sie geben ihren Wunsch nach einer größeren Familie nicht auf! Vor wenigen Monaten ist den Influencern HealthyMandy und FitnessOskar etwas widerfahren, wovor Eltern die größte Angst haben: Ihr Sohn Rio ist vier Monate nach der Geburt gestorben. Seitdem versuchen die zwei ihren Verlust zu verarbeiten, machten aber auch früh deutlich, dass sie schnell wieder Nachwuchs wollen. Im Netz gab Mandy nun ein Update, wie es um ihren Kinderwunsch stehe!

Via Instagram veröffentlichte die Netzbekanntheit einen Clip, mit dem sie ihren Fans mitteilte, was sie und Oskar jetzt für einen Erfolg feiern konnten. "Wie unreal ist das – wir haben acht Blastozysten, diese werden gerade untersucht und geschaut, ob sie gesund sind. [...] Es muss nur dieses eine gesunde Embryo dabei sein, das es sich bei mir im Bauch gemütlich macht", schrieb Mandy im Netz. Dadurch, dass die Influencerin an der Autoimmunkrankheit IPEX-Syndrom leide, müssen Ärzte jetzt erst einmal die Blastozysten darauf untersuchen.

In etwa zwei bis drei Wochen werde das Paar aber Gewissheit haben. Doch könnte sich Mandy auch vorstellen, zwei Embryos einsetzen zu lassen? "Wir haben leider nicht diesen Luxus, uns das auszusuchen. Wir müssen jetzt erstmal hoffen, dass zumindest eins, zwei, drei gesunde Blastos dabei sind. Aber ich bin sehr optimistisch", erklärte sie ihren Fans weiter im Netz.

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy mit ihrem verstorbenen Sohn Rio

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy, Influencer-Paar

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy, Influencerin

