Konzert abgesagt: Rod Stewart leidet an einer Virusinfektion

Kein Konzert mit Rod Stewart (78)! Der "Sailing"-Interpret hatte am Freitag eine traurige Nachricht für seine Fans: Er musste seine Show absagen. Der britische Kult-Rocker sollte im Mt. Duneed Estate in Australien zusammen mit der 80er-Jahre-Ikone Cyndi Lauper (69) und dem neuseeländischen Sänger Jon Stevens auftreten. Auf Social Media verkündete der Brite zunächst, dass das Konzert aus Krankheitsgründen abgesagt wurde. Nun gab Rod die Hintergründe zu seinem Gesundheitszustand bekannt!

"Ich habe erfahren, dass ich eine Virusinfektion habe und mein Hals zu gereizt ist, als dass ich singen könnte", teilte der Popstar auf Instagram mit seinen Fans. Er sei absolut niedergeschlagen, dass er sie enttäuschen muss. Weiterhin schreibt Rod: "Ich bin auch nur ein Mensch und manchmal krank." Seine größte Freude sei es, auf der Bühne aufzutreten, deswegen hoffe er bald wieder auf der Höhe zu sein. Eine weitere Ankündigung bezüglich des Konzertarrangements soll Anfang nächster Woche erfolgen.

Bis zum 2. April sind zwei weitere Konzerte in Australien geplant. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Musiker dort schon einige Auftritte aufgrund der Covid-Pandemie absagen müssen. Sein letztes Album "The Tears of Hercules" aus dem Jahr 2021 hatte in den britischen Charts Platz fünf erreicht, in Deutschland schaffte er es mit der Platte auf Platz 17.

Anzeige

Getty Images Rod Stewart im November 2022 in London

Anzeige

Getty Images Rod Stewart bei der UEFA Champions League third Qualifying Round: Second Leg im August 2019

Anzeige

Getty Images Sänger Rod Stewart im Februar 2008

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de