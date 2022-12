Niedrige Temperaturen: Helena Christensen gönnt sich Eisbad

Huch, was macht Helena Christensen (54) denn da? Das Supermodel wohnt in Dänemark. Immer wieder teilt die Beauty Schnappschüsse von dort, auf denen sie ihre Verbundenheit mit der Natur zum Ausdruck bringt. Dabei spielt es anscheinend keine Rolle, welche Temperatur gerade herrscht. Ob hitzig oder eisig – die Brünette ist hart im Nehmen. Jetzt zeigte Helena, wie sie den eisigen Temperaturen zum Trotz an Weihnachten Baden geht!

Auf Instagram veröffentlichte die 54-Jährige ein Video, in dem sie gleich doppelt feierte: einmal Weihnachten und einmal ihren Geburtstag. Die Festtage zelebrierte der Megastar bei Minusgraden in einem malerischen Meer Dänemarks. In einem schwarzen Badeanzug mit rosafarbenen Gürtel, der um ihre Taille geschnürt ist, wagte sich Helena zum Schwimmen ins Wasser. Vorsichtig ging sie eine Leiter herunter, bis sie sich mit dem Rücken in die Kälte fallen ließ. Mit den Worten: "Alles Gute zum Geburtstag und weiteren Tauchgang um die Sonne", versah die alleinerziehende Mutter ihren Beitrag.

Nicht nur für Fotografien, die in der Landschaft entstehen, hat Helena eine Begeisterung, sondern auch für Fotografien von Menschen. In den letzten fünf Jahren war sie im Rahmen ihrer Arbeit für das Hochkommissariat für Flüchtlinge der Vereinten Nationen in verschiedene Flüchtlingslager gereist. Dort hatte sie Heerscharen von Frauen und Kindern fotografiert und über deren persönliche Geschichten geschrieben. "Das ist meine wahre Leidenschaft: Menschen auf der ganzen Welt zu fotografieren, ihre Geschichten zu erzählen und sie mit Porträts zu ehren", erklärte die Hobby-Fotografin.

