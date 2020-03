So heiß ist Helena Christensen mit 51 Jahren! Während der 90er-Jahre zählte die dänische Beauty zu den gefragtesten Supermodels. Doch nicht nur damals konnte sie sich sehen lassen – bis heute sieht sie einfach umwerfend aus: Das stellt sie immer wieder in den sozialen Medien unter Beweis, wo sie häufig in modischen Outfits posiert. Jetzt präsentierte sie sich in sehr wenig Stoff gehüllt und gab dabei den Blick auf ihre Kurven frei!

Helena teilte auf Instagram jetzt eine Reihe Fotos, auf denen sie bei Sonnenschein an einem Fluss posiert. Dabei trägt sie nichts weiter als einen dunklen Badeanzug ihrer eigenen Marke mit extravagantem Rückenausschnitt und zeigt sowohl Front- als auch Kehrseite. Und beide könnten wohl kaum straffer aussehen. Das dachten sich auch die Fans der Brünetten: "Du hast so eine tolle Figur!", schrieb eine Userin.

Auch andere Supermodels dieser Generation können mit Helenas Body durchaus mithalten: Cindy Crawford etwa wirkt nach wie vor recht knackig. Die Schönheit hatte in einem Interview mit The Cut 2019 verraten, dass sie sich mindestens drei Mal pro Woche bei einem Cardio-Training auspowern würde, um ihre Figur zu halten.

Instagram / helenachristensen Helena Christensen im März 2020

Instagram / helenachristensen Helena Christensen im März 2020

Getty Images Cindy Crawford im April 2019 in Las Vegas



