Helena Christensen zeigt, was sie hat! Das dänische Fotomodell scheint in der Vergangenheit in einen Jungbrunnen gefallen zu sein – auch mit 52 Jahren ist die Mutter eines Sohnes immer noch in absoluter Topform. Wer kann es ihr da verübeln, dass sie ihren Traumkörper regelmäßig mit knackigen Aufnahmen im Netz präsentiert. Nun setzt Helena sich in einem heißen Outfit erneut gekonnt in Szene!

Auf Instagram begeistert sie ihre Fans mit einer atemberaubenden Fotostrecke. Helena posiert vor einer traumhaften Strandkulisse – doch bei diesen Bildern werden die Follower den Wellen im Hintergrund wohl wenig Beachtung geschenkt haben. Ein rot-weiß gestreifter Bikini und ein weißes Spitzenoberteil umschmeicheln die Kurven der Beauty, passend zum Oberteil trägt die Ex-Frau von Norman Reedus (52) einen knallroten Lippenstift – wenn das mal kein formvollendeter Auftritt ist.

Ihre Abonnenten sind komplett aus dem Häuschen. "Einfach wunderschön. Wie hast du es geschafft, faltenfrei zu bleiben? Verrate mir dein Geheimnis", schwärmt eine begeisterte Userin auf Instagram. Eine weitere stimmt ihr zu: "Du bist um keinen Tag gealtert."

Anzeige

Instagram / helenachristensen Helena Christensen, Model

Anzeige

Instagram / helenachristensen Helena Christensen, Januar 2021

Anzeige

Getty Images Helena Christensen, September 2017 in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de