Comedyshow: Tom Brady verbietet Witze über Ex-Frau Gisele

Tom Brady (45) versteht offenbar nicht jeden Spaß! Im vergangenen Jahr verkündeten der einstige NFL-Profi und Gisele Bündchen (42), dass sie sich scheiden lassen. 13 Jahre lang waren der Sportler und das Topmodel gemeinsam durchs Leben gegangen. Trotz des Liebes-Aus ziehen die Ex-Partner für ihre Kids dennoch an einen Strang und halten als Familie zusammen. Dass sich jemand über seine Liebsten lustig macht, will American-Football-Star jedoch nicht zulassen. Für eine bevorstehende Comedyshow verbietet Tom nun Scherze über seine Ex!

Wie Radar Online berichtete, soll Tom schon bald an einer Comedyshow teilnehmen. Statt es selbst mit seinem eigenen Stand-up-Programm zu probieren, soll der 45-Jährige innerhalb des Formats geroastet werden. Selbst Zielscheibe von Witzen zu sein, scheint Tom also nichts auszumachen. Eine Voraussetzung habe er jedoch doch: "Man kann über ihn sagen, was man will, aber nichts über seine Familie! Das ist die einzige Regel, die nicht verhandelbar ist", verrät ein Insider.

Ob Tom sich damit die Chance auf ein mögliches Liebes-Comeback mit Gisele offen halten will? In einem Talk mit The Sun behauptete Psychologin Jo Hemmings nämlich kürzlich, dass ein zweiter Liebesversuch gar nicht so unwahrscheinlich sei. "Tom und Gisele wollen sich über Social Media von ihrer besten Seite zeigen. Aber ihre Postings enthalten auch sehr oft kryptische Nachrichten, die aufzeigen, dass die beiden sehr wohl vermissen, was ihnen ohneeinander fehlt", schilderte die Therapeutin.

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen im Jahr 2010

Getty Images Gisele Bündchen und Tom Brady im Mai 2014

Getty Images Gisele Bündchen und Tom Brady bei der Met Gala 2017 in New York

