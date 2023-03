Ed Sheeran singt in kommender Single über einen toten Freund

Es gibt eine neue Single! Ed Sheeran (32) gilt als einer der erfolgreichsten Musiker der vergangenen Jahre und konnte mit Hits wie "Shape Of You" schon so einige Male die Charts stürmen. Es ist bereits bekannt, dass sein kommendes Album den schlichten Titel "-" trägt und seine Fans sind durchaus gespannt, was sie musikalisch erwartet. Jetzt verkündet der Sänger den Release seiner ersten Single von der Platte: Der neue Song handelt von Eds Schmerz über den Verlust eines Freundes!

Es heißt, das Lied werde den Titel "Eyes Closed" tragen und am 24. März veröffentlicht. Via Instagram teilt der Rotschopf seinen Fans mit: "Der Song handelt davon, jemanden zu verlieren und davon, dass dich einfach alles an diese Person und an die Dinge, die man gemeinsam erlebt hat, erinnert." "Eyes Closed" sei eine direkte Anspielung auf den Tod von Eds Freund Jamal Edwards (✝31), der infolge von Drogenproblemen verstorben war. "Blau war Jamals Farbe... Ich denke, Musik hilft, den Schmerz zu verkraften. Also versuche ich nun, mit geschlossenen Augen durch den Schmerz zu tanzen", erzählt der 32-Jährige offen.

Außer den Tod seines engen Freundes musste Ed weitere Schicksalsschläge verkraften. Anfang März schilderte der "Thinking Out Loud"-Interpret, dass seine Frau während ihrer Schwangerschaft mit einem Tumor zu kämpfen hatte. Ed äußerte: "Ich war in einer Spirale aus Angstzuständen gefangen."

Instagram / jamaledwards Ed Sheeran und Jamal Edwards

Getty Images Ed Sheeran im Jahr 2022

Getty Images Ed Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn bei einem Fußballspiel 2018

