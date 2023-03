Kelly Osbourne ist nach der Geburt ihres Sohnes in Topform

Kelly Osbourne (38) ist in Topform! Die Tochter von Ozzy Osbourne (74) durfte im November vergangenen Jahres ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Gemeinsam mit ihrem Partner Sid Wilson (46) freute sich die Britin über einen Sohn namens Sidney. Inzwischen ist die Sängerin in ihrem Alltag angekommen und geht wieder arbeiten. In ihrem Körper scheint sie sich mittlerweile auch wieder wohlzufühlen: Stolz präsentierte Kelly ihren After-Baby-Body!

Via Instagram teilte die 38-Jährige mehrere Schnappschüsse von sich, auf denen sie mit verschiedenen Styles zu sehen ist. Darunter war auch ein Bild zu finden, das die frischgebackene Mutter in einem grünen Overall zeigte. Kelly posierte total selbstbewusst und schien auf ihre Figur aufmerksam zu machen. Mit ihren Händen betonte sie geschickt ihre schlanke Taille.

Bereits kurz vor Weihnachten zeigte sich Kelly ohne ihre Kugel. Ihr Vater hatte via Instagram ein Foto geteilt, auf dem er mit seiner Tochter und dem Gitarristen Billy Morrison zu sehen war. Die drei posierten in Weihnachtspullis, bei Kelly war eindeutig keine Spur von einem Bauch zu sehen.

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne, März 2023

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne, Sängerin

Instagram / ozzyosbourne Ozzy Osbourne mit seiner Tochter Kelly Osbourne, Dezember 2022

