"Let's Dance"-Star Timon Krause: Das ist seine Freundin!

Timon Krause (28) zeigt seine große Liebe! Der Mentalist lässt aktuell bei Let's Dance an der Seite von Profitänzerin Ekaterina Leonova (35) Frauenherzen höherschlagen. In der vergangenen Show ging es zwischen dem 28-Jährigen und der gebürtigen Russin auf der Tanzfläche sogar so heiß her, dass Ekats Verlobter rasend vor Eifersucht gewesen sein soll. Dabei gäbe es dafür doch keinen Grund. Timon hat seine große Liebe längst gefunden!

Timon ist mit der norwegisch-kroatischen Fotografin Sarah Fuchs zusammen. Auf dem Instagram-Account des Autors sehen Follower nur wenige gemeinsame Fotos von ihm und seiner Herzensdame. Doch die Bilder, die der Beau postet, sprechen für sich. Im Januar teilte der "Let's Dance"-Kandidat ein Pärchenfoto, das im vergangenen Sommer auf Fuerteventura aufgenommen wurde.

Zu diesem Zeitpunkt sei das Paar schon seit fünf Jahren zusammen gewesen, erklärte Timon dazu und nannte seine Freundin "Die Eine". Sarah kommentierte das Bild mit "Ich liebe dich". Die gebürtige Norwegerin lebte laut ihrer Homepage bereits in den Niederlanden, in Singapur, Südkorea und dem Vereinigten Königreich. Seinen Lebensmittelpunkt hat das Paar in Berlin.

Timon Krause und seine Freundin Sarah Fuchs

Timon Krause und Ekaterina Leonova

Timon Krause und Sara Fuchs im Jahr 2017

