Kuss mit Timon? "Let's Dance"-Ekats Verlobter flippt aus!

Sorgte dieser Let's Dance-Auftritt für Trubel hinter den Kulissen? In der aktuellen Staffel der beliebten Tanzshow treten Ekaterina Leonova (35) und Timon Krause (28) gemeinsam als Tanzpaar an. In der vergangenen Sendung ging es dann ganz schön heiß her auf dem Parkett. Die beiden tanzten einen innigen Rumba zu "Do You Really Want To Hurt Me" der Band Culture Club. Am Schluss wurde sogar gemunkelt, dass sich Timon und die Beauty geküsst haben. Das soll Ekats Verlobtem Hasan Kivran allerdings gar nicht gepasst haben.

Wie Bild nun erfahren haben will, soll der deutsch-türkische Unternehmer wegen der Darbietung seiner Liebsten mit dem Mentalisten geradezu ausgeflippt sein. Wie ein Bekannter der Profi-Tänzerin ausgeplaudert haben will, soll Hasan vor lauter Eifersucht völlig durchgedreht sein. Dass Ekaterina bei "Let's Dance" immer wieder heiße Tanzeinlagen darbietet, ist zwar nichts Neues, der Beinahe-Kuss soll die Toleranzgrenze ihres Partners allerdings überschritten haben.

Aus diesem Grund hängt nun angeblich der Haussegen gewaltig schief. Da Hasan zudem sehr traditionell sei, sollen die Bekannten und Freunde der hübschen Russin sehr in Sorge sein. Angeblich hatte der Millionär vor Beginn der Staffel sogar den Wunsch geäußert, dass Ekaterina komplett bei "Let's Dance" aufhört.

Anzeige

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, Profitänzerin

Anzeige

Getty Images Ekaterina Leonova und Timon Krause bei "Let's Dance", 2023

Anzeige

RTL Timon Krause, "Let's Dance"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de