Marlisa küsst Niko: "Prominent getrennt"-Gloria eifersüchtig

Bahnt sich hier ein großes Eifersuchtsdrama an? Die aktuelle Prominent getrennt-Staffel ist in vollem Gange. Dort kam es bereits zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den Ex-Paaren, einige scheinen aber auch wieder miteinander anzubandeln. Auch zwischen den Noch-Eheleuten Nikola und Gloria Glumac scheinen die Gefühle noch nicht komplett erloschen zu sein. Nun bahnte sich jedoch erneut eine kleine Krise an: Der Grund dafür ist Mrs.Marlisa!

Marlisa bat Niko, ihr Geschirr abzunehmen. Der wollte dieser Bitte aber nur unter einer Bedingung nachkommen. "Nur, wenn du mich küsst", forderte der Tattoo-Liebhaber frech, woraufhin die Blondine ihm einen Schmatzer auf die Wange drückte. Die Tat beichtete der Influencer seiner Ex daraufhin direkt – die reagierte daraufhin aber alles andere, als begeistert. "Hast du das wirklich gemacht? [...] Lass mich in Ruhe", wetterte sie und dampfte daraufhin beleidigt ab. "Das ist schon so eine kleine Vorstufe zum Flirten", stellte die Beauty daraufhin enttäuscht im Gespräch mit Michelle Kmy fest.

Für Marlisa war an der ganzen Sache überhaupt nichts dabei. "Alle Mädels sagen hier, ich bin so ein Maneater, wo ich immer sage, nee, ich bin einfach viel lockerer Typ Mensch und das mögen Männer halt an mir. Die Frauen sind dann immer schnell eifersüchtig", stellte die Podcast-Moderatorin fest.

Alle Infos zu "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

Anzeige

RTL Mrs.Marlisa bei "Prominent getrennt"

Anzeige

RTL Gloria Glumac und Michelle Kmy bei "Prominent getrennt"

Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de