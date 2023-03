Mehr als 400 Tage nicht gesehen: Wie geht es Clint Eastwood?

Geht es ihm gesundheitlich schlechter? Clint Eastwood war in den vergangenen Jahren trotz seiner 92 Jahre beruflich noch relativ aktiv. Es wurde sogar oftmals gewitzelt, dass das Alter der Hollywood-Film-Ikone nichts anhaben könne. Doch irgendwann kommt auch der robuste Schauspieler am Altern nicht vorbei – ist dieser Zeitpunkt jetzt gekommen? Clint wurde wohl seit mehr als 400 Tagen nicht öffentlich gesehen und Ärzte sorgen sich!

Wie RadarOnline berichtet, sei der 92-Jährige seit dem 6. Februar 2022, als er ein Turnier im Rahmen eines Golf-Klubs besuchte, nicht mehr abgelichtet worden. Die diesjährige Ausgabe des Events besuchte Clint wohl nicht, obwohl sein Sohn Scott (37) sogar an dem Turnier teilnahm. Es heißt, der Schauspieler hätte sich das niemals entgehen lassen, wenn es gesundheitlich gut um ihn stehen würde. Ein Doktor schildert in Bezug auf Clints Gesundheit: "Es sieht so aus, als habe er schwächere Knochen oder Osteoporose, was sich aufgrund einer tiefen Kurve in seinem oberen Rücken vermuten lässt."

Im Jahr 2020 machte ein französischer Radiosender auf sich aufmerksam, nachdem er bekannt gegeben hatte, Clint und weitere zu dem Zeitpunkt noch lebende Prominente seien tot. Social-Media-User meinten damals dazu: "Es muss seltsam sein, seinen Nachruf zu lesen, während man noch lebt." Unter den anderen Promis war auch Queen Elizabeth II. (✝96) gewesen, die im vergangenen Jahr tatsächlich verstarb.

Anzeige

Getty Images Scott und Clint Eastwood im Jahr 2006

Anzeige

Getty Images Clint Eastwood und seine Töchter im Jahr 2005

Anzeige

Getty Images Clint Eastwood, Oscar-Preisträger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de