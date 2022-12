Yeliz Koc: Ex Jimi meldet sich immer noch nicht bei Snow!

Will Jimi Blue Ochsenknecht (30) etwa keinen Kontakt zu seiner Tochter? Der Schauspieler und Yeliz Koc (29) waren bis Mitte 2021 ein Paar. Kurz nach der Bekanntgabe ihrer Beziehung wurde die Influencerin bereits schwanger. Ihre Tochter Snow Elanie (1) zieht die Brünette jedoch alleine groß, denn der "Die Wilden Kerle"-Darsteller soll schon seit Langem keinen Kontakt mit der Kleinen haben. Doch wie sieht das Verhältnis mittlerweile zwischen Jimi und seinem Töchterchen aus?

Ein Follower von Yeliz wollte auf Instagram wissen, ob Jimi immer noch keinen Kontakt zu seiner Snow habe. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin antwortete darauf mit einem eindeutigen "Nein". Jedoch soll der Sänger seiner Ex Unterhalt zahlen, wie sie außerdem bekannt gab.

Erst vor wenigen Wochen äußerte Yeliz sich bereits bezüglich des nicht existierenden Kontaktes zwischen den beiden. In einem Q&A schrieb ein Fan, dass er sich für Snow wünscht, dass Jimi zur Besinnung kommt. "Das wünsche ich mir innerlich auch sehr für sie, aber ich gebe mein Bestes und alles, was in meiner Macht steht, damit sie immer glücklich und zufrieden sein wird", stimmte sie zu.

Instagram / _yelizkoc_ Influencerin Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

