Psychotische Phase: Droht Amanda Bynes erneut Vormundschaft?

Amanda Bynes (36)' Eltern haben einen Entschluss gefasst. Bereits in der Vergangenheit hatte die Schauspielerin immer wieder für negative Schlagzeilen gesorgt. So hatte sie nicht nur mit Suchtproblemen zu kämpfen, sondern auch mit ihrer psychischen Gesundheit. In den vergangenen Wochen schien es der "She's the Man"-Darstellerin wieder schlechter zu gehen. Droht Amanda wegen ihrer psychotischen Episode daher erneut eine Vormundschaft?

Wie ein Insider gegenüber TMZ verrät, seien die Eltern der 36-Jährigen, Lynn und Rick Bynes, sehr besorgt um das Wohlergehen und die Gesundheit ihrer Tochter. Wieder eine Vormundschaft für Amanda zu beantragen, komme für das Paar im Moment jedoch nicht infrage. Dennoch scheint es nicht ausgeschlossen zu sein, sollte sich am Zustand des Filmstars nichts ändern.

Erst vor wenigen Tagen hatte man Amanda nackt auf offener Straße gesichtet. Daraufhin soll die gebürtige Kalifornierin in eine Psychiatrie eingewiesen worden sein. Ganze 72 Stunden habe die Schauspielerin in der Anstalt verbracht, bis sie diese wieder verlassen durfte.

Instagram / amandabynesreal Amanda Bynes, Schauspielerin

Getty Images Amanda Bynes, Mai 2009

Snorlax / MEGA Amanda Bynes in Los Angeles, Oktober 2022

