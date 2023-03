Amanda Bynes muss für 72 Stunden in Psychiatrie bleiben

Es ist ein neuer Rückschlag für Amanda Bynes (36). Als Teenager wurde sie zur gefeierten Schauspielerin. Im Laufe ihrer Karriere hatte die "Was Mädchen wollen"-Darstellerin mit Drogenproblemen zu kämpfen und musste sich aus dem Rampenlicht zurückziehen. Während es seit einiger Zeit still um sie wurde, sorgte die Amerikanerin vor einigen Tagen erneut für Schlagzeilen – sie wurde nackt auf offener Straße gesichtet. Nun wurde Amanda in eine Psychiatrie eingewiesen.

Dies berichtete ein Insider gegenüber NBC News, laut ihm wird die 36-Jährige für 72 Stunden in einer Psychiatrie überwacht. Zudem fügte die Quelle hinzu: "Sie hat seit geraumer Zeit keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie gehabt." Weitere Details sind nicht bekannt – ihr langjähriger Anwalt könne laut eigenen Angaben kein Kommentar zu den näheren Umständen abgeben.

Amanda war laut TMZ in Los Angeles ohne Klamotten unterwegs. Sie soll ein Auto angehalten und dem Fahrer gesagt haben, dass sie sich von einer psychotischen Episode erhole. Anschließend soll Amanda selbst den Notruf gewählt haben.

Anzeige

Getty Images Amanda Bynes, 2013 in New York

Anzeige

Getty Images Amanda Bynes bei einer Fashion Show in NYC im September 2010

Anzeige

Getty Images Amanda Bynes, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de