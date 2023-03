So haben sich Alex Zverev und Sophia Thomalla kennengelernt

Alexander Zverev (25) erinnert sich an den Beginn seiner Lovestory mit Sophia Thomalla (33) zurück. Im Oktober 2021 hatten der Tennisprofi und die Moderatorin ihre Beziehung im Netz öffentlich gemacht. Seither zeigen sich die beiden immer wieder gern gemeinsam auf dem roten Teppich und machen deutlich, wie glücklich sie miteinander sind. Doch wie hat sich das Paar eigentlich kennengelernt? Das verrieten Alex und Sophia jetzt.

In der Doku "Zverev – Der Unvollendete" erinnerten sich der 25-Jährige und seine Liebste an ihre Anfangszeit zurück. "Wir kennen uns schon seit Jahren. Also sie ist ja auch sportbegeistert", plauderte der Sportler aus. Die 33-Jährige ergänzte, dass sie sich durch gemeinsame Freunde kennengelernt hatten. Romantisch sei das erste Treffen daher keineswegs gewesen. "Richtig, richtig kennengelernt, also auf unsere Art und Weise, haben wir uns, da war ich in Berlin", erzählte Alex weiter. Wie Sophia andeutete, war offenbar schnell für beide klar, dass aus ihnen mehr werden könnte. "Manchmal spricht man dann miteinander und denkt: 'Ja, kann was werden', und dann entsteht es auf einmal plötzlich. Das ging ja dann auch tatsächlich sehr schnell", teilte sie mit.

Vor allem eines scheint die beiden direkt miteinander verbunden zu haben: ihr Humor. "Was Sascha und ich auf jeden Fall teilen, ist unser Sinn für Humor. Wir lachen über die selben dämlichen Dinge und wir haben auch beide einen sehr schwarzen Humor", gab die Moderatorin ebenfalls in der Doku preis.

Instagram / sophiathomalla Alexander Zverev und Sophia Thomalla, Instagram 2022

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev im August 2022

Splash News Alexander Zverev mit Sophia Thomalla

