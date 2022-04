Süße Bilder von Sophia Thomalla (32) und Alexander Zverev (25)! Im Herbst des vergangenen Jahres haben die Moderatorin und der Tennisspieler ihre Beziehung offiziell gemacht – seitdem sind die zwei unzertrennlich und unterstützen sich gegenseitig in allen Lebenslagen. Sophia hat ihren Liebsten in der Vergangenheit nicht nur zu seinen Matches begleitet, sondern war auch auf der ein oder anderen Sportgala an seiner Seite. Jetzt besuchte das Paar erneut ein Event – und tauschte dort immer wieder verliebte Blicke aus.

Die TV-Bekanntheit und der Olympiasieger besuchten am Montagabend die Players Night BMW Open 2022 in München. Während sie im Blitzlichtgewitter der Fotografen posierten, konnten sie Hände und Augen nicht voneinander lassen. Die Turteltauben standen Arm in Arm nebeneinander und Sophia schmachtete ihren Liebsten dabei regelrecht an. Die Brünette schaute dem Sportler tief in die Augen und schien mächtig stolz darauf zu sein, ihn an ihrer Seite zu haben. Aber auch Alex strahlte neben seiner Freundin bis über beide Ohren.

Im Interview mit Gala hat die 32-Jährige in der Vergangenheit bereits in den höchsten Tönen von ihrer Beziehung geschwärmt. Die Frage, wie es bei den beiden läuft, beantwortete sie mit "richtig gut". Außerdem betonte sie, dass es zwischen ihnen so gut wie nie zum Streit kommt.

Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla

Getty Images Sophia Thomalla und Alexander Zverev bei der Players Night BMW Open 2022

Instagram / sophiathomalla Alexander Zverev und Sophia Thomalla, Instagram 2022

