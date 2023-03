Vor Einweisung: Amanda Bynes am St. Patricks Day unterwegs

In welcher Verfassung ist Amanda Bynes (36) wirklich? Bereits seit ihrer Kindheit ist bekannt, dass die US-amerikanische Schauspielerin an einer bipolaren Störung leidet. Seit einiger Zeit scheint es Amanda sehr schlecht zu gehen: Am vergangenen Wochenende wanderte sie nackt durch Los Angeles, woraufhin sie in eine Psychiatrie eingewiesen wurde. Jetzt wurde aber bekannt, dass Amanda am St. Patricks Day noch in Hollywood unterwegs war – nur zwei Tage vor ihrer Einweisung!

Das berichtet jetzt Daily Mail: In dem Video, das dem Medium vorliegt, spaziert die 36-Jährige mit einer Freundin über den Walk of Fame in Hollywood. Während ihres Ausflugs trägt die "She's The Man"-Darstellerin ein schwarzes T-Shirt mit einem Skelett-Motiv, das sie mit einer Jogginghose und Turnschuhen kombiniert. Auf den Aufnahmen wirkt Amanda sehr gefasst.

Kurz nachdem Amandas Einweisung in die Psychiatrie öffentlich bekannt wurde, meldete sich ihr Ex-Verlobter Paul Michael zu Wort – und verriet, dass der ehemalige Kinderstar schon länger seine Medikamente nicht mehr nimmt: "Sie hat ihre Medikamente abgesetzt, und sie nimmt immer noch keine Medikamente." Außerdem beschrieb er Amanda gegenüber Page Six als "sehr wild".

Getty Images Amanda Bynes, Schauspielerin

Instagram / amanda.bynes1986 Amanda Bynes im März 2022

ActionPress Paul Michael und Amanda Bynes im April 2022

