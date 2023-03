Wegen Schürfwunden: Gibt "Prominent getrennt"-Silva auf?

Wars das für Silva Gonzalez (43)? Der Sänger der Hot Banditoz hatte in seiner Bandkollegin Stefanie Schanzleh die große Liebe gefunden. Doch im März 2022 war dann alles aus. Aktuell kämpfen die beiden zusammen um den Sieg bei Prominent getrennt. In der vergangenen Folge legte der 43-Jährige sich beim Gruppenspiel so sehr ins Zeug, dass er sich Schürfwunden an den Beinen und Armen zuzog. Stehen diese Verletzungen ihm nun etwa im Weg?

In der aktuellen Episode müssen die Ex-Paare ihr Können in einem Ruderboot beweisen. Der Musiker und seine Verflossene können erstmals bei einer Challenge nicht gewinnen und gehen wortwörtlich baden. Der Hamburger schiebt das Versagen auf seine Verletzungen vom Spiel davor: "Ich kann nicht mehr kämpfen. Guck mal, ich bin gezeichnet. Ich werde auch nicht mehr großartig punkten können mit den Wunden." Seine Mitkandidaten hingegen vermuten, dass Silva nur eine Ausrede suche, da er so oder so rausgewählt werden würde.

Die Aufschürfungen hielten den Entertainer in der vergangenen Folge nämlich auch nicht davon ab, mit der Mutter seiner Kinder auf Tuchfühlung zu gehen. Zimmernachbarin Marlisa war sogar sicher, die Dreifacheltern beim Sex gehört zu haben: "Ich bin nämlich nachts wach geworden und da ging es ja anscheinend übel ab, im Zimmer."

"Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

