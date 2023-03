Geständnis: Sam Dylan hat Angst vor Ex-Freund Rafi Rachek!

Wer hätte das gedacht? Die Reality-TV-Sternchen Sam Dylan (32) und Rafi Rachek (33) gaben im vergangenen Sommer ihre Trennung bekannt. Diese fiel den einstigen Turteltauben keinesfalls leicht, doch sei notwendig gewesen, da sich das Paar wohl in verschiedene Richtungen entwickelt hatte. Im Talk mit Promiflash äußerte sich Dylan nun in Bezug auf das Format Prominent getrennt: Er gesteht, er habe große Angst vor seinem Ex Rafi!

Gegenüber Promiflash im Rahmen der "Dungeons & Dragons"-Premiere in Berlin schildert der Reality-TV-Star: "Ich und mein Ex wurden bereits für 'Prominent getrennt' angefragt. Aber ich muss sagen, ich habe so viel Angst bei meinem Ex-Partner, weil er ist sehr impulsiv." Er fürchte sich, mit Rafi zusammen vor die Kamera zu treten, erklärt Sam. Der Influencer sagt weiter: "Es würde komplett eskalieren und alles sprengen, wenn ich mit ihm in ein Format gehe. Deshalb halte ich lieber Abstand von einer solchen Situation."

Sein Ex-Freund scheint nach der Trennung von Sam jedoch keinen Abstand von den Kameras halten zu wollen. Seit dem 8. Februar ist der 33-Jährige im Format "Date My Mom" auf Discovery+ zu sehen. In dieser Show datet der Influencer zunächst die jeweiligen Mütter seiner potenziellen Partner, bevor er diese kennenlernt.

Anzeige

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, Influencer

Anzeige

ActionPress Rafi Rachek im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de