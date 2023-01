Datingshow nach Sam-Aus: Wie schwer fiel es Rafi Rachek?

Wie ergeht es Rafi Rachek (33) auf dem Single-Markt? Im Juni des vergangenen Jahres hatten der einstige Bachelorette-Teilnehmer und der ehemalige Prince Charming-Kandidat Sam Dylan (31) ihre endgültige Trennung bekannt gegeben. Danach hatte das einstige On-off-Paar im Netz fies gegeneinander gestichelt. Inzwischen scheinen sie sich aber wieder auf sich selbst zu konzentrieren. Rafi ist ab dem 8. Februar auf Discovery+ in der deutschen Version von "Date My Mom" zu sehen, wo er zunächst die Mütter seines potenziellen Partners datet. Doch wie war es überhaupt für ihn, wieder im TV auf Partnersuche zu gehen?

Im Interview mit Promiflash verriet der 33-Jährige, dass er nach der Trennung von Sam nach Düsseldorf gezogen ist und inzwischen ein paar Monate vergangen seien. "Ich dachte mir, warum nicht? Im Endeffekt kannst du ja nur gewinnen und hast, wenn es gut läuft, am Ende einen Partner", erzählte er über seine Datingshow-Teilnahme.

Darüber hinaus betonte Rafi, dass die erste Zeit nach dem Liebes-Aus jedoch alles andere als leicht für ihn gewesen sei. "Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle, da man oft an die schönen, aber natürlich auch an die unschönen Dinge denken musste, die während der Beziehung passiert sind und leider haben diese negativen Dinge der positiven überwogen." Umso glücklicher sei er nun über die Trennung: "[Ich war] froh, dass ich diese toxische Person nicht mehr in meinem Leben hatte."

ActionPress Rafi Rachek und Sam Dylan im Oktober 2021 in Köln

ActionPress Rafi Rachek, Realitystar

ActionPress Rafi Rachek im September 2022

