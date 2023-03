Offiziell: Das sind die neuen "Temptation Island"-Paare!

Jetzt steht es also fest! Vor wenigen Tagen wurde verkündet, dass die diesjährige Staffel des beliebten Formats Temptation Island bereits am 30. März wieder über die Bildschirme flackert. In der Show müssen sich immer vier Paare dem absoluten Treuetest stellen. Gestern wurde bereits verkündet, dass unter den diesjährigen Kandidaten ein bekanntes Gesicht ist: Thorsten Legats (54) Sohn Nico ist dabei! Nun wurden auch die anderen Teilnehmer offiziell bestätigt!

Auf dem Instagram-Kanal der Show wurden die vier Paare nun vorgestellt. Wie bereits bekannt, stellt sich Nico Legat mit seiner Freundin Sarah der Herausforderung. Die Beziehung der beiden musste wohl schon viel durchmachen und nun wollen sie die Verbindung endgültig festigen. Die Kandidaten Tatum und Louis gehen seit 2019 gemeinsam durchs Leben. Die brünette Beauty will herausfinden, ob der Lockenkopf wirklich der Richtige ist und ob die beiden den nächsten Schritt wagen können.

Loreen und Adam sind seit eineinhalb Jahren ein Paar und wollen auf der Insel der Versuchungen testen, ob sie wirklich so gut zueinander passen. Der Kandidat Adrian hingegen will seiner Freundin Charline beweisen, dass ihre Vertrauensprobleme unbegründet sind.

