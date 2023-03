Bestätigt: Thorsten Legats Sohn ist bei "Temptation Island"!

Nico Legat wird weitere TV-Luft schnuppern! Am 30. März geht das Abenteuer Temptation Island mit einer neuen Staffel los. In dem beliebten Format testen vier Paare ihre Liebe und ihre gegenseitige Treue. Wer die Kandidaten sind, ist bisher noch ein Geheimnis. Doch Thorsten Legats (54) Sohn streute vor wenigen Tagen Gerüchte über seine Teilnahme. Diese schienen sich bewahrheitet zu haben: Nico traut sich in die Villa der Vergebenen!

In einer RTL-Pressemitteilung wurde offiziell bestätigt, dass der Promi-Sprössling seine Beziehung zu seiner Freundin auf die Probe stellen möchte. "Der Sohn von Ex-Fußballer und Reality-allrounder Thorsten Legat möchte seiner großen Liebe Sarah endlich beweisen, dass sie sich keine Sorgen machen muss", hieß es in dem Statement.

Nico und Sarah sind seit Januar 2020 zusammen, einen Monat später waren die zwei zusammengezogen. Die Blondine habe Zweifel aufgrund der Vergangenheit des 24-Jährigen – Nico ist gerne von anderen Frauen umgeben und war in vorherigen Beziehungen untreu gewesen.

Instagram / nico.legat Nico Legat, Sohn von Thorsten Legat

Instagram / nico.legat Nico Legat, August 2021

Instagram / nico.legat Nico Legat, "Temptation Island"- Teilnehmer

