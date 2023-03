Premiere: Bachelor-Girls stimmen ab, wer eine Rose bekommt

Das gab es noch nie bei Der Bachelor! Als diesjähriger Protagonist der Datingshow darf David Jackson viele Frauen gleichzeitig daten, um am Ende mit der richtigen Dame das Format zu verlassen. Bestenfalls – denn schon das ein oder andere Mal wurde in der Rosensendung auch die Entscheidung zurückgenommen oder erst gar nicht getroffen. In Folge vier liegt die Schnittblume erstmals nicht nur in der Hand des Bachelors: Jetzt hatten auch die Kandidatinnen ein Mitspracherecht!

David hatte in der aktuellen TV-Folge eine ganz bestimmte Aufgabe für seine Ladys parat. Die Teilnehmerinnen mussten untereinander entscheiden, wer eine Rose am meisten verdient hätte. "Ich würde gerne der Frau, auf die eure Wahl trifft, die erste Rose geben. Ich vertraue euch da", hinterließ David eine Nachricht. Die Runde beschloss, fair zu bleiben und sich nicht selbst wählen zu dürfen. Zwei Namen kristallisierten sich ziemlich schnell heraus: Chiara und Leyla – es herrschte sogar Gleichstand! "Ich habe das Gefühl, dass Leyla auf jeden Fall besser zu David passt, weil ich der Meinung bin, dass er nicht so eine Frau braucht, die immer im Mittelpunkt stehen muss", betonte Konkurrentin Rebecca und schoss zugleich gegen Chiara.

Tatsächlich bekam dann auch Leyla die meisten Stimmen. "Leyla hat ein riesengroßes Herz und ist immer für alle da. Sie ist sehr ehrlich und authentisch", erklärte Angelina daraufhin dem Rosenverteiler. Und Davids Reaktion? "Ich finde es gut, dass die Entscheidung auf Leyla gefallen ist, weil Leyla einfach so ist, wie sie ist und ein Mensch ist, den man sich in seinem Leben wünscht", strahlte er.

