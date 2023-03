Spontan-Hochzeit? Selena Gomez ist im Brautkleid unterwegs

Nanu? Selena Gomez (30) zeigt sich in einem Hochzeitskleid! Die Schauspielerin war bereits mehrere Male mit dem Sänger Justin Bieber (29) zusammen – auch mit dem Musiker The Weeknd (33) führte sie zwischenzeitlich eine kurze Beziehung. Doch keine dieser Liebschaften deutete darauf hin, dass bald die Hochzeitsglocken läuten. Bei der von ihr seit 2021 verkörperten Rolle der Mabel Mora in der Serie "Only Murders in the Building" sieht es anders aus. Selenas Serien-Charakter führt es in der kommenden Staffel offenbar vor den Altar.

Am vergangenen Dienstag zeigte sich die Schönheit nämlich in einem ärmellosen Hochzeitskleid am Set der Comedy-Krimi-Serie. In dem weit ausgeschnittenen Dress, das mit viel Spitze verziert war, strahlte Selena förmlich. Passende Handschuhe rundeten den Look für den Traualtar optimal ab. An ihrer Seite waren die beiden Schauspieler Steve Martin (77) und Martin Short (72), die in der Szene mit ihr hektisch durch New York liefen.

In den vergangenen Wochen wurde Selena immer wieder mit dem Sänger Drew Taggart (33) gesichtet – ihre Zuneigung zueinander versuchten die beiden nicht zu verstecken. Doch auch hier sieht es bis jetzt nicht so aus, als würde sich langfristig eine Ehe daraus entwickeln. Selena betont im Netz immer wieder, dass sie Single sei.

MEGA Martin Short, Selena Gomez und Steve Martin am Set von "Only Murders in the Building"

MEGA Selena Gomez am Set von "Only Murders in the Building"

MEGA Selena Gomez und Drew Taggart im Januar 2023

