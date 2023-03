"Auf der Suche": Selena Gomez scherzt über Single-Dasein

Selena Gomez (30) hatte bisher wohl kein Glück in der Liebe! Ihre langjährige On-off-Beziehung mit Sängerkollegen Justin Bieber (29) lässt die Fans bis heute nicht los. Immer wieder kommt es deshalb zu Hassnachrichten auf Social Media gegen Justins Frau Hailey Bieber (26). 2017 datete die Schauspielerin The Weeknd (33), trennte sich aber noch im gleichen Jahr. In den vergangenen Monaten wurde sie öfter mit The-Chainsmokers-Sänger Drew Taggart (33) gesichtet, betonte aber, weiterhin Single zu sein. Nun äußert Selena sich im Netz zu ihrem Status als Dauer-Single!

Auf TikTok teilt die Sängerin einen Clip, in dem sie passend zu einem Sound die Lippen bewegt. "Ich hasse es, wenn Mädchen sagen: 'Oh Gott, mein Crush weiß nicht einmal, dass ich existiere'", sagt eine Frauenstimme und fügt dann bedeutungsschwer hinzu: "Girl, mein Crush existiert nicht einmal!" Damit kann sich Selena offenbar bestens identifizieren – sie hat wohl einfach noch nicht den Richtigen gefunden, aber nimmt es mit Humor. Zu dem Video schreibt sie "Ich bin immer noch auf der Suche nach ihm, lol."

Die Fans sind sich sicher, dass Selenas vermeintliche Rivalin sich heimlich das Video ansieht, um sie zu kopieren. "Wie Hailey Bieber sich gerade das Video als Favorit speichert, um es nachzumachen" oder "Hailey fragt sich gerade: 'Hab ich ein rosa Hemd?'", lauten einige der Kommentare. Manche hoffnungsvolle Anwärter stellen sich währenddessen selbst als möglichen Schwarm vor mit Kommentaren wie "Ich existiere" oder "Was meinst du? Ich bin doch hier."

Getty Images Selena Gomez bei der Premiere ihrer Doku "Mein Geist und ich"

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2022

Instagram / selenagomez Selena Gomez im Juni 2022

