Das sagt Adele über ein mögliches zweites Baby mit Rich Paul

Ein zweites Baby in der näheren Zukunft? Sängerin Adele (34) und Sport-Manager Rich Paul (41) sind seit Spätsommer 2021 offiziell ein Paar. Zwischen den beiden scheint es richtig gut zu laufen, nachdem sie kleinere Probleme aus dem Weg räumen konnten. Auch ein gemeinsames Haus haben die beiden sich schon gekauft. Aber wie sieht die Familienplanung bei Adele und ihrem Partner aus?

Bereits 2021 erzählte Adele in The Graham Norton Show von ihren Plänen für die nächsten Jahre. In Bezug auf ihre Las-Vegas-Shows, die aus verschiedenen Gründen verschoben werden mussten, erklärte sie: "Die Shows werden auf jeden Fall in diesem Jahr stattfinden. Sie müssen stattfinden, denn nächstes Jahr habe ich schon Pläne. Stellt euch vor, ich müsste [meine Shows] absagen, weil ich ein Kind bekomme!" Ihr 10-jähriger Sohn Angelo könnte sich also eventuell schon in der näheren Zukunft über ein Geschwisterchen freuen.

Auch Rich hat sich bereits über die Familienplanung mit der Sängerin geäußert. Im Interview mit E! News erklärte er: "Als junger Vater ein Geschäft aufzubauen, war ziemlich schwer. Aber jetzt bin ich älter und falls ich mehr Kinder haben sollte, freue ich mich darauf, ein anderer Vater zu sein. [...]"

Anzeige

Instagram / adele Rich Paul und Adele

Anzeige

Getty Images Adele bei den Brit Awards 2022 in London

Anzeige

Instagram / adele Rich Paul und Adele

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de