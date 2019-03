Warum nach einer anderen Schauspielerin suchen, wenn man mit einer talentierten verheiratet ist? Das dürfte sich jetzt auch Dave Franco (33) gedacht haben! Während der kleine Bruder von James Franco (40) sich bereits als Schauspieler in Hollywood einen Namen gemacht hat, will der ehemalige Scrubs-Star nun auch in einem anderen Bereich Fuß fassen: Dave geht unter die Regisseure! Die Hauptrolle in seinem ersten Film wird keine Geringere als seine Ehefrau Alison Brie (36) übernehmen.

Im Gespräch mit Deadline bestätigte Dave, dass sein Streifen "The Rental" in den Startlöchern stehe. "Ich könnte nicht aufgeregter sein, mit Black Bear (eine Produktionsfirma, Anm. d. Red.) und einer erstaunlichen Gruppe von Schauspielern für mein Regiedebüt zusammenzuarbeiten", freute sich der 33-Jährige. Neben Dan Stevens (36), Sheila Vand und Jeremy Allen White (28) wird auch Alison ab April Anweisungen von ihrem Ehemann erhalten. Dann sollen die Dreharbeiten zu dem Horrorfilm in Oregon beginnen. Für das Pärchen, das seit Mai 2017 verheiratet ist, wird es nicht die erste Zusammenarbeit: 2017 erschien ihr gemeinsamer Film "The Little Hours".

In "The Rental", den Dave gemeinsam mit Joe Swanberg (37) schrieb, geht es laut des Online-Portals um zwei befreundete Pärchen, die gemeinsam einen Kurztrip machen und sich dafür ein Haus mieten. Doch schon nach kurzer Zeit laufen die Dinge aus dem Ruder. Was genau damit gemeint ist, ist bisher allerdings noch nicht durchgesickert.

