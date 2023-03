Gisele Bündchen äußert sich erstmals zur Scheidung von Tom

Gisele Bündchen (42) bricht ihr Schweigen! Im Oktober 2022 bestätigten das Model und Tom Brady (45), was viele bereits im Voraus befürchtet hatten: Nach über zehn gemeinsamen Ehejahren gaben die Laufstegschönheit und der Sportler ihre Trennung bekannt. Während sich der einstige Footballstar mehrmals zum Liebes-Aus geäußert hatte, bewahrte seine Ex stets Stillschweigen. Doch jetzt packte Gisele aus und sprach erstmals über ihre Scheidung.

"Es ist hart, weil man sich vorstellt, dass sein Leben auf eine bestimmte Art und Weise verlaufen würde, und man hat alles getan, was man konnte", erklärte die 42-Jährige im Interview mit Vanity Fair. Gisele betonte, dass die beiden im Guten auseinandergegangen sind und weiterhin einen liebevollen und respektvollen Umgang miteinander hegen: "Wir spielen nicht gegeneinander. Wir sind ein Team... und das ist wunderschön. Ich blicke zurück und bereue nichts. Ich habe jedes bisschen davon geliebt."

Die zweifache Mutter scheint positiv in die Zukunft blicken zu können. Seit einigen Wochen hält sich das Gerücht, dass Gisele einen neuen Partner an ihrer Seite hat. Auf Paparazzifotos, die unter anderem TMZ vorliegen, ist sie gemeinsam mit ihrem Jiu-Jitsu-Lehrer Joaquim Valente am Strand gesichtet worden.

Tom Brady und Gisele Bündchen bei einem Event in New York im Mai 2017

Gisele Bündchen und Tom Brady mit ihren Kindern

Joaquim Valente in Miami im November 2022

